«Золотая Маска» - триумф Пермского театра оперы и балета

В Москве розданы "Золотые Маски". В Пермь в этом году отправились три Маски.

Лучшим дирижером в опере уже в который раз стал Теодор Курентзис. Ради "Травиаты" судьи "Золотой маски" сами приехали в Пермь, все остальные спектакли оценивали на гастролях в Москве. "Травиату" просто не смогли привезти, поскольку оборудование, прожекторы настраиваются 80 часов. Такая кропотливая работа была оценена по заслугам - режиссер Роберт Уилсон получил заслуженную "Маску" как художник по свету. Надежда Павлова, солистка Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, за роль Виолетты Валери в «Травиате» получила "Маску" за лучшую женскую роль в опере.