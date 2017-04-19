Поголовье капибар в зоопарке увеличилось в два раза

Поголовье капибар из пермского зоопарка увеличилось в два раза и составило 12 штук. Дело в том, что две самки одна за другой дали потомство: самка Зденка родила двоих капибарят 8 апреля, а самка Петра - 13 апреля - четырех. Для Зденки и Петры это уже не первое потомство. Теперь в зоопарке дюжина особей капибар. Кстати, животных нелегко содержать в наших холодных краях, поэтому они есть только в 7 российских зоопарках, в том числе и в нашем.

Капибары - это родственники крыс и мышей, но очень дальние. Сейчас капибары, или как их еще называют водосвинки, набирают все большую популярность в мире. Их держат даже в домашних условиях. А умиления они вызывают ничуть не меньше, чем котята. Питаются гости из Южной Америки травой и фруктами, очень любят плавать, а с индейского их название переводится как «господин трав».