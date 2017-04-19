«ЮТэйр» отказалась от рейсов из Перми в Москву и Анапу

Рейсы ханты-мансийской авиакомпании "ЮТэйр" из Перми в Москву и Анапу исчезли из расписания пермского аэропорта. Ранее перевозчик намеревался запустить регулярные рейсы с 1 июня по 28 октября. Теперь данные направления будет обслуживать только лоукостер "Победа". Отметим, это не первый уход авикаомпании с пермского рынка. Ранее "ЮТэйр" являлась одним из постоянных перевозчиков по направлению Пермь - Москва, но в начале 2015 года отказалась от этого и нескольких других рейсов.