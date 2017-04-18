Переплаты по ОДН отменяются

Жильцов избавят от переплат за общедомовые нужды, об этом пишет "Российская газета".

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит гражданам не платить за ОДН по завышенным в разы нормативам. Дело в том, что сейчас расчет происходит по сложной формуле, чреватой злоупотреблениями. Теперь граждане смогут платить за совместные услуги по общедомовому счетчику. А если тот все-таки будет "накручивать" сверх норматива, то за превышение заплатит управляющая компания. Один из соавторов законопроекта Алексей Кобилев пояснил "РГ", почему нормативы оказались такими неадекватными. Дело в том, что зачастую в них включают потери - протечку труб, несанкционированные подключения, да и просто ошибки в показаниях. Таким образом, получается, что собственникам приходится оплачивать не потребленные ресурсы. Кобелев отметил, что смысл вводимых новшеств в том, чтобы стимулировать управляющие компании к внедрению в многоквартирных домах энергосберегающих технологий и мотивировать их к экономии ресурсов, - резюмировал Кобилев. - И, соответственно, чтобы ни у кого не было соблазна за счет ОДН покрыть свои небалансы".