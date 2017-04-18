Пермяка будут судить за контрафактную программу «1С: Предприятие»
Житель Перми предстанет перед судом за нарушение авторских прав. Мужчина обвиняется в незаконной продаже бухгалтерской программы "1С: Предприятие". По данным следствия, 41-летний мужчина незаконно купил, а потом незаконно продал контрафактные копии софта. Ущерб составил 171 тысячу рублей. Кибер-преступнику обвиняемому грозит лишение свободы до двух лет.
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Вести-Спорт. Пермь
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