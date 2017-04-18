Паводок начинается
За минувшую неделю приток воды к створу Камского гидроузла увеличился почти в два раза. По данным на 16 апреля 2017 года он достиг величины 1120 кубических метров в сутки. Началом весеннего половодья на Каме считается день, когда приток к створу Камского гидроузла превышает 1000 кубических метров за 24 часа. На КамГЭСе ожидают, что всё пройдет в штатном режиме. Согласно прогнозу специалистов, паводок 2017 года будет большим - запасы воды в снеге превышают норму на 10-25%.
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