Нарушаем тишину?
За нарушение тишины и покоя соседей в ночное время жительнице Пермского края предстоит понести наказание в виде административного ареста. Действующее законодательство устанавливает запрет на шум с 22:00 до 06:00. Женщине из Частинского района, на которую пожаловались соседи, выписали штраф 6 тысяч рублей. Однако нарушительница тишины его не оплатила. Рассмотрев очередные протоколы, суд вынес наказание в виде 6 суток содержания нарушительницы в условиях изоляции от общества. Кстати, этот вид наказания не освобождает от уплаты долга.
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