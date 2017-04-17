Нарушаем тишину?

За нарушение тишины и покоя соседей в ночное время жительнице Пермского края предстоит понести наказание в виде административного ареста. Действующее законодательство устанавливает запрет на шум с 22:00 до 06:00. Женщине из Частинского района, на которую пожаловались соседи, выписали штраф 6 тысяч рублей. Однако нарушительница тишины его не оплатила. Рассмотрев очередные протоколы, суд вынес наказание в виде 6 суток содержания нарушительницы в условиях изоляции от общества. Кстати, этот вид наказания не освобождает от уплаты долга.