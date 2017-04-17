Расписание дополнят «летними» электричками

С мая в Прикамье начнут курсировать "летние" электрички. Об этом сообщили в Пермской пригородной компании. Речь об электропоездах, которые будут курсировать весь летний сезон по традиционным дачным местам - это Менделеево, Григорьевская, Дивья, Кукуштан. Кроме того с 1 июня добавятся два новых поезда, которые в дневное время обеспечат приезд и отъезд до Кунгура.