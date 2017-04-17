Пермьстат: цены в Пермском крае выросли на 0,6%

В первом квартале 2017 года цены в Пермском крае выросли на 0,6% - таковы данные Пермьстата. Продукты подорожали на 0,1%, непродовольственные товары - на 0,7%. Стоимость услуг осталась на прежнем уровне. Наибольший рост цен в округе отмечен в Нижегородской и Ульяновской областях, наименьший показатель зафиксирован в Кировской области и Мордовии.