Пермьстат: цены в Пермском крае выросли на 0,6%
В первом квартале 2017 года цены в Пермском крае выросли на 0,6% - таковы данные Пермьстата. Продукты подорожали на 0,1%, непродовольственные товары - на 0,7%. Стоимость услуг осталась на прежнем уровне. Наибольший рост цен в округе отмечен в Нижегородской и Ульяновской областях, наименьший показатель зафиксирован в Кировской области и Мордовии.
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