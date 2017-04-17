Детский сад подкосил ротавирус
Причиной недомогания малышей в детском саду № 134 стала ротавирусная инфекция, сообщили в городском департаменте образования. Специалисты Роспотребнадзора провели санитарно-эпидеомологическое расследование, сделали отбор пищи и воды. Работу детского сада приостановили. Дети заболели 12 апреля, они пожаловались на тошноту и плохое самочувствие. По приказу департамента образования сад закрыли. На сегодня один ребенок госпитализирован. Еще 4 лечатся дома.
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