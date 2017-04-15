Нужен ремонт? Подайте заявку

Пермь принимает участие в программе «Комфортная городская среда», и горожане уже выбрали место отдыха, которое в ее рамках будет благоустроено в этом году, – им стала набережная реки Камы. А 31 марта стартовал прием заявок от жителей Перми на благоустройство дворов.

Для включения двора в муниципальную программу благоустройства жителям нужно:

1) провести общее собрание, чтобы принять решение, какие работы будут выполняться;

2) выбрать ответственное лицо, которое будет согласовывать итоговый дизайн-проект двора;

3) составить заявку по соответствующей форме в двух экземплярах (форму можно найти на сайте городской администрации www.gorodperm.ru), приложить к ней протокол общего собрания жильцов, план дворовой территории и фотографии двора.

Заявки принимаются в районных администрациях до 18.00 19 апреля.

Рассматриваться заявки будут на заседании общественной комиссии. Такие комиссии созданы в каждом районе. В их состав помимо глав районов и специалистов вошли депутаты Пермской городской Думы, представители ТОС и Общероссийского народного фронта. Перед комиссиями стоит задача не только сформировать список дворов и обеспечить открытое обсуждение, но и осуществить общественный контроль на всех этапах реализации проекта.

«Комфортная среда для горожан всегда начинается со своего двора. При этом муниципалитет понимает, что асфальтирование, установка детских площадок, монтаж уличного освещения – это достаточно затратные мероприятия. Ежегодно мы предоставляли субсидии на благоустройство пермских дворов в рамках городских программ. В этом году благодаря федеральному и региональному финансированию у нас есть возможность значительно увеличить количество дворов, которые будут комплексно благоустроены», – заявил заместитель главы администрации Перми Сергей Романов.

Виды работ в своем дворе жильцы могут выбрать сами из двух категорий: обязательный минимум и дополнительные опции. Им решать, проводить только базовые работы за счет государства или полностью переделать двор, приняв в проекте активное участие.

В минимальный перечень работ входят ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора.

Дополнительный перечень работ включает в себя оборудование детских площадок, спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, кронирование деревьев, озеленение территории.

Собственники, не успевшие подать заявку в этом году, а также те, чьи дворы не войдут в список на 2017 год, смогут принять участие в программе в следующие годы. Этот федеральный проект рассчитан на пять лет – до 2022 года. В 2017 году на благоустройство дворов из бюджетов трех уровней выделено 235 миллионов рублей, что позволит отремонтировать порядка 300 пермских дворов.