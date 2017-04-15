Нужен ремонт? Подайте заявку
Пермь принимает участие в программе «Комфортная городская среда», и горожане уже выбрали место отдыха, которое в ее рамках будет благоустроено в этом году, – им стала набережная реки Камы. А 31 марта стартовал прием заявок от жителей Перми на благоустройство дворов.
Для включения двора в муниципальную программу благоустройства жителям нужно:
1) провести общее собрание, чтобы принять решение, какие работы будут выполняться;
2) выбрать ответственное лицо, которое будет согласовывать итоговый дизайн-проект двора;
3) составить заявку по соответствующей форме в двух экземплярах (форму можно найти на сайте городской администрации www.gorodperm.ru), приложить к ней протокол общего собрания жильцов, план дворовой территории и фотографии двора.
Заявки принимаются в районных администрациях до 18.00 19 апреля.
Рассматриваться заявки будут на заседании общественной комиссии. Такие комиссии созданы в каждом районе. В их состав помимо глав районов и специалистов вошли депутаты Пермской городской Думы, представители ТОС и Общероссийского народного фронта. Перед комиссиями стоит задача не только сформировать список дворов и обеспечить открытое обсуждение, но и осуществить общественный контроль на всех этапах реализации проекта.
«Комфортная среда для горожан всегда начинается со своего двора. При этом муниципалитет понимает, что асфальтирование, установка детских площадок, монтаж уличного освещения – это достаточно затратные мероприятия. Ежегодно мы предоставляли субсидии на благоустройство пермских дворов в рамках городских программ. В этом году благодаря федеральному и региональному финансированию у нас есть возможность значительно увеличить количество дворов, которые будут комплексно благоустроены», – заявил заместитель главы администрации Перми Сергей Романов.
Виды работ в своем дворе жильцы могут выбрать сами из двух категорий: обязательный минимум и дополнительные опции. Им решать, проводить только базовые работы за счет государства или полностью переделать двор, приняв в проекте активное участие.
В минимальный перечень работ входят ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора.
Дополнительный перечень работ включает в себя оборудование детских площадок, спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, кронирование деревьев, озеленение территории.
Собственники, не успевшие подать заявку в этом году, а также те, чьи дворы не войдут в список на 2017 год, смогут принять участие в программе в следующие годы. Этот федеральный проект рассчитан на пять лет – до 2022 года. В 2017 году на благоустройство дворов из бюджетов трех уровней выделено 235 миллионов рублей, что позволит отремонтировать порядка 300 пермских дворов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В парке «Счастье есть» появился беличий поселок
Новый иск «Вивату» - на 156 миллионов
Дыру на дороге замаскировали... телевизором
Вести-Спорт. Пермь
ГИБДД Перми начинает операцию «Пешеход»
Школьные столовые: число нарушений зашкаливает
Вызывайте сапёров!
Велосипедистов приглашают на вечерние прогулки
В Перми стартует Акция «Чистые окна»
Чайный магнат - из Сингапура с любовью
Добавить комментарий: