В парке «Счастье есть» появился беличий поселок

В парке "Счастье есть" Кировского района появились беличьи дома. Ученики гимназии №8 смастерили 18 кормушек. Соревновательный дух и бодрый настрой участников помогли оборудовать целый беличий поселок буквально за 10 минут - сообщает администрация Перми. На сегодняшний день в парке обитает два вида белок: летяга и обыкновенная. Рекомендуется кормить их семечками и орехами, также разрешается угощать зверюшек сушеными грибами и ягодами, - отметил лесничий. На следующей неделе участники акции из гимназии №8 планируют разместить в лесном массиве скворечники.