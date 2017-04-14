Новый иск «Вивату» - на 156 миллионов

Иск на 156 млн руб. к "Вивату" предъявил крупный пермский поставщик чая и кофе. Предприниматель Игорь Ферягин требует взыскать деньги с руководства компаниии - сообщает издание Коммерсант. Ранее иск на 177 млн руб. предъявил другой крупный оптовый поставщик продуктов питания - "Фуд Трейд", но с ним ритейлер договорился о мировом соглашении. До недавнего времени холдинг "Норман-Виват" был самым крупным местным ритейлером. Группа развивала сеть супермаркетов "Виват" (около ста точек, в том числе за пределами Пермского края), а также алкогольные магазины "Норман" (более 250 точек в Перми, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге). Ранее В арбитражный суд поступило заявление о банкротстве компании.