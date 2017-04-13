Дыру на дороге замаскировали... телевизором
В Перми на улице Куфонина дыру на дороге замаскировали... телевизором. Фотографии публикует "Комсомольская правда". Монитор сигнализирует автолюбителям о большой яме - на месте ливневки просел асфальт, решетка провалилась. Водители недовольны. Журналисты шутят - может, это чиновники решили пожертвовать офисной техникой ради безопасности? В районном отделе МКУ "Благоустройство" объяснили, что за данный участок отвечает край, а не район. Как пишет автор материала, в краевом министерстве транспорта предложили написать запрос: мол, получат его, изучат, тогда и ответят. А яма, между тем, никуда не делась.
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