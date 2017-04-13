Вести-Спорт. Пермь
Смотрите главные новости спорта Перми на канале "Россия-24".
В этом выпуске:
- Кубковый успех у прикамских пловцов- подводников,
- в плей- офф "Пермские медведи" попали на заклятых соперников из Чехова.
-4 новых мастера спорта в стане кикбоксёров.
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