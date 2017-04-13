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← Школьные столовые: число нарушений зашкаливает

ГИБДД Перми начинает операцию «Пешеход»

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пешеход

14 апреля ГИБДД Перми начнет операцию "Пешеход", которая продлится до 23 апреля. В эти дни инспекторы будут уделять особое внимание соблюдению правил пересечения пешеходных переходов. По данным Госавтоинспекции, за первые три месяца года в городе совершено 125 наездов на пешеходов, три человека погибли. В 19% ДТП виноваты пешеходы - они переходили перекресток на запрещающий сигнал светофора. В остальных случаях - водители.

Метки: в Перми, Общество, Аварии

Опубликовано: 13.04.2017 в 13:00 в рубрике - Новости T7-inform

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← Школьные столовые: число нарушений зашкаливает

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