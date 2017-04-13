Школьные столовые: число нарушений зашкаливает
В Пермском крае прокуратура выявила более полутора тысяч нарушений в школьных столовых. Поводом к проведению проверки послужило массовое отравление учащихся в одной из школ Верещагино. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, не все образовательные организации соблюдали физиологические нормы питания, в рацион включались запрещенные продукты. Всего в регионе было проверено 748 объектов общего образования, внесено 365 представлений, по результатам рассмотрения которых 324 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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