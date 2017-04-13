Вызывайте сапёров!
В Кировском районе из-за оставленной на улице сумки вызвали саперов. Местные жители заметили подозрительный предмет возле дома на улице Маршала Рыбалко и вызвали полицию. Окрестности дома оцепили экстренные службы. После осмотра выяснилось, что сумка никакой опасности для жизни и здоровья не представляет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. В понедельник, 10 апреля, в Соликамске из-за подозрительной коробки эвакуировали людей из детского сада.
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