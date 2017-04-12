Велосипедистов приглашают на вечерние прогулки
Велосипедистов Перми приглашают на вечерние прогулки. Первый заезд пройдет 14 апреля в 21.00, старт от Театра-Театра. Велосипедисты планируют проехать 22 км. Предусмотрены три остановки на отдых: возле ТЦ "Домино", на улице Таджикская и на остановке "Дом моделей". Финишировать будут в полночь у Театра-Театра. Участники сообщества рекомендуют взять с собой на велопрогулку фонарик, удобную одежду и защиту (шлем, перчатки, наколенники и т.п.), а также по желанию любимую музыку.
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