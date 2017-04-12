В Перми стартует акция "Чистые окна". Волонтёры бесплатно вымоют окна в 40 квартирах города, чтобы помочь одиноким пенсионерам и ветеранам. Акция стартует 15 апреля. Для молодых людей это возможность сделать доброе дело, а для пожилых людей - пообщаться и получить необходимое внимание и поддержку. Акция продлится ровно месяц. Присоединиться может каждый желающий, позвонив в центр "Мемориал".