В Перми стартует Акция «Чистые окна»
В Перми стартует акция "Чистые окна". Волонтёры бесплатно вымоют окна в 40 квартирах города, чтобы помочь одиноким пенсионерам и ветеранам. Акция стартует 15 апреля. Для молодых людей это возможность сделать доброе дело, а для пожилых людей - пообщаться и получить необходимое внимание и поддержку. Акция продлится ровно месяц. Присоединиться может каждый желающий, позвонив в центр "Мемориал".
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