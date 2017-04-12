Чайный магнат - из Сингапура с любовью

В ближайшее время Пермь посетит потомок рода Грибушиных Бенджамин Дюпал, который сейчас живет в Сингапуре. Основной целью его визита станет заключение договора о создании с пермскими предпринимателями совместного предприятия и открытие в будущем чайной-кондитерской "Грибушин". Предки Бенджамина Дюпала - Михаил Иванович и Антонина Ивановна Грибушины - почетные граждане Кунгура. Их старший сын Сергей Михайлович Грибушин - почетный гражданин Перми, известный чаеторговец, меценат, основатель и строитель пермского ипподрома. Он также известен как заказчик и владелец так называемого особняка Грибушиных на у.Ленина. Бенджамин Дюпал в 2016 году основал в Сингапуре компанию Грибушин Хаус ЛТД, которая занимается торговлей чаем и сейчас намерена расширять горизонты.