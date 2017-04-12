В Прикамье родилась девочка с космическим именем

Ко Дню космонавтики в Юсье родители назвали дочку Кометой. В загсе их попросили хорошо подумать о благозвучности имени ребенка и о том, чтобы подросшая дочь потом не обижалась на них за насмешки сверстников. Но родители были уверены и непреклонны - пишет издание "Комсомольская правда". Комете недавно исполнилось два месяца. Родители ласково называют её Меточкой.