В Прикамье родилась девочка с космическим именем
Ко Дню космонавтики в Юсье родители назвали дочку Кометой. В загсе их попросили хорошо подумать о благозвучности имени ребенка и о том, чтобы подросшая дочь потом не обижалась на них за насмешки сверстников. Но родители были уверены и непреклонны - пишет издание "Комсомольская правда". Комете недавно исполнилось два месяца. Родители ласково называют её Меточкой.
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