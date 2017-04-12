В Пермь едет ЦСКА
На финишной прямой. Предпоследнюю игру в чемпионате Единой Лиги ВТБ пермская Парма проведёт со столичным ЦСКА. На домашнем паркете. 13 апреля в наш город, спустя восемь лет, приедет ЦСКА - Победитель главного клубного турнира старого света - баскетбольной "Евролиги". (Последний раз Центральный клуб армии приезжал в Пермь 4 апреля 2009 года). Билеты ещё можно купить в кассах города. Начало встречи в 19 часов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Спасибо за Космос!
Пермь. Вести-Спорт
Молочная кухня скоро вернется в строй
Из-за вырубки лесов в Прикамье полностью исчез черный аист
АРТ-Пермь: под знаком искусства
Из-за вспышки на пороховом заводе пострадали люди
Благоустройство края - под контролем жителей
Будущее пермской набережной
Пермский балет покоряет северную столицу
За ребенком присмотрит театральная няня
Добавить комментарий: