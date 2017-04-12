В Пермь едет ЦСКА

На финишной прямой. Предпоследнюю игру в чемпионате Единой Лиги ВТБ пермская Парма проведёт со столичным ЦСКА. На домашнем паркете. 13 апреля в наш город, спустя восемь лет, приедет ЦСКА - Победитель главного клубного турнира старого света - баскетбольной "Евролиги". (Последний раз Центральный клуб армии приезжал в Пермь 4 апреля 2009 года). Билеты ещё можно купить в кассах города. Начало встречи в 19 часов.