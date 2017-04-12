Спасибо за Космос!
В Перми 12 апреля в День космонавтики пройдут кинопоказы для взрослых и детей, концерты и конкурсы.
В частной филармонии "Триумф" в 18:00 пройдут научно-популярные лекции, показ документальных видео о космосе и концерт. На сцене выступят германский инди-поп дуэт Liza & Kay, творчество которых отличается филигранным звучанием и поэтичностью текстов, а пермский электронный дуэт Delta Omega в расширенном составе представит акустическое звучание своих клубных треков.
В киноцентре "Премьер" с 12 апреля стартует киноклуб "Горячий космос", в рамках которого для детей продемонстрируют приключенческие фильмы о космосе. Например, фильм "Тайна третьей планеты" и экранизацию повести Роберта Стивенсона. Для взрослых зрителей предоставят художественные фильмы Дэвида Линча, Павла Клушанцева, Андрея Тарковского, Явара Аббаса и Алексея Федорченко. Детские показы будут проходить днем 14 и 15 апреля, а взрослые - с 12 по 16 апреля. Прямо на сеансах для зрителей пройдут конкурсы и будут разыграны призы.
Тематические мероприятия стартуют и в Пермском планетарии. 12 апреля для зрителей подготовлен ряд тематических программ, например, "Неземная профессия космонавт", "В глубины вселенной", полнокупольный фильм "Путешествие по Солнечной системе".
Творчески к празднованию Дня космонавтики подошли и отдельные районы Перми. С программой можно ознакомиться на сайте администрации Перми.
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