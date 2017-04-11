Пермь. Вести-Спорт

Смотрите новости спорта в эфире телеканала Россия-24.

В этом выпуске:

-Разошлись миром. Пермский "Амкар" в матче чемпионата страны премьер-лиги сыграл в Самаре с "Крыльями Советов" вничью - 2:2.

-Из Саратова без победы, но с честью. В заключительном выездном матче сезона "Парма" в упорной борьбе уступила саратовскому "Автодору" со счётом 110:99.

-Пермские скалолазки покоряли "Янтарные вершины" Калининграда - соревнования для спортсменов от 10 до 19 лет.

-Главный старт года у дзюдоистов России принимало Кемерово. Первенство России для спортсменов до 23 лет. На нём пермячка Кристина Шилова завоевала серебряную медаль в весе до 57 килограммов среди женщин.



Прикамские спортсмены возглавили итоговый рейтинг Кубка России по зимнему триатлону.