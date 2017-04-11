Молочная кухня скоро вернется в строй

Молочная кухня на ул.Черняховского, затопленная в минувшую пятницу талыми водами, в ближайшее время должна возобновить свою работу. Такое обещание дали родителям малышей. На месте сотрудники УК расчищают снежные завалы, образовавшиеся за зиму, восстанавливают систему водоотведения.

Евгений Уточкин, мастер управляющей компании "Горизонт": "Снега нынче много, немножко подтопило, основная проблема в отмостке и придомовой территории, все раскидали, очистили, убрали".

В минувшую пятницу сотрудники молочной кухни были вынуждены в буквальном смысле спасать имущество. Учреждение расположено на цокольном этаже, залило продукцию. Кухня вынуждена была прекратить работу.