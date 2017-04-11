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← Из-за вырубки лесов в Прикамье полностью исчез черный аист

Молочная кухня скоро вернется в строй

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кухня

Молочная кухня на ул.Черняховского, затопленная в минувшую пятницу талыми водами, в ближайшее время  должна возобновить свою работу. Такое обещание дали родителям малышей. На месте сотрудники УК расчищают снежные завалы, образовавшиеся за зиму, восстанавливают систему водоотведения.
Евгений Уточкин, мастер управляющей компании "Горизонт": "Снега нынче много, немножко подтопило,  основная проблема в отмостке и придомовой территории, все раскидали, очистили, убрали".
В минувшую пятницу сотрудники молочной кухни были вынуждены в буквальном смысле спасать имущество. Учреждение расположено на цокольном этаже, залило продукцию. Кухня вынуждена была прекратить работу.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.04.2017 в 15:41 в рубрике - Новости T7-inform

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← Из-за вырубки лесов в Прикамье полностью исчез черный аист

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