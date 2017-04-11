Из-за вырубки лесов в Прикамье полностью исчез черный аист
В Прикамье полностью исчез черный аист, занесенный в Красную Книгу - сообщают учёные. По их мнению, причина кроется в вырубке деревьев, где птицы обычно гнездятся. "Чёрного аиста не видели в Пермском крае уже много лет, поэтому в скором времени ему нужно будет присваивать нулевую категорию редкости", - рассказал орнитолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета ПГНИУ Александр Шепель. Ранее специалисты сообщали, что в регионе на грани исчезновения находится большой подорлик, беркут и филин.
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