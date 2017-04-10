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АРТ-Пермь: под знаком искусства

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арт

Художественный салон "Арт-Пермь", который обычно устраивали в зимние каникулы, в этом году впервые пройдет летом - со 2 по 12 июня. Это будет уже 19-я международная выставка-продажа живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства. Ожидается, что на нее приедут более 400 участников из России и зарубежных стран. Центром экспозиции станет проект "Мосты времени", основанный на интерпретации мировых шедевров изобразительного искусства современными авторами со всей России при помощи различных выразительных средств. Также на "Арт-Перми" развернется выставка-продажа произведений современного искусства, свои экспозиции представят музеи и частные коллекционеры. Пройдет ярмарка авторских изделий ручной работы.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 10.04.2017 в 16:45 в рубрике - Новости T7-inform

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