Из-за вспышки на пороховом заводе пострадали люди

Нештатная ситуация на «Пермском пороховом заводе». 10 апреля в около 7 утра при обслуживании технологического оборудования произошла вспышка. Как сообщили на предприятии, в результате 2 человека получили ожоги. На место происшествия прибыли скорая и пожарные. Пострадавшие госпитализированы с легкими ожогами. Технологическое оборудование в результате вспышки не пострадало, возгорания после вспышки не произошло. В настоящее время работает комиссия по расследованию происшествия.