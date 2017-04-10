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Из-за вспышки на пороховом заводе пострадали люди

 завод

Нештатная ситуация на «Пермском пороховом заводе». 10 апреля в около 7 утра при обслуживании технологического оборудования произошла вспышка. Как сообщили на предприятии, в результате 2 человека получили ожоги. На место происшествия прибыли скорая и пожарные. Пострадавшие госпитализированы с легкими ожогами. Технологическое оборудование в результате вспышки не пострадало, возгорания после вспышки не произошло. В настоящее время работает комиссия по расследованию происшествия.

 

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Опубликовано: 10.04.2017 в 16:40 в рубрике - Новости T7-inform

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АРТ-Пермь: под знаком искусства →

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