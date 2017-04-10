Из-за вспышки на пороховом заводе пострадали люди
Нештатная ситуация на «Пермском пороховом заводе». 10 апреля в около 7 утра при обслуживании технологического оборудования произошла вспышка. Как сообщили на предприятии, в результате 2 человека получили ожоги. На место происшествия прибыли скорая и пожарные. Пострадавшие госпитализированы с легкими ожогами. Технологическое оборудование в результате вспышки не пострадало, возгорания после вспышки не произошло. В настоящее время работает комиссия по расследованию происшествия.
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