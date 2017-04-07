Пермский балет покоряет северную столицу

Пермский балет покоряет Петербург. Накануне на сцене Мариинского театра артисты исполнили "Лебединое озеро" в редакции Алексея Мирошниченко в рамках 17 Международного фестиваля балета "Мариинский".

Чтобы спектакль жил, а тем более классический, его нужно обновлять, считает Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского академического театра оперы и балета, которому Теодор Курентзис и доверил создать авторскую редакцию балета «Лебединое озеро». Герои и основная сюжетная линия остались прежними, но в новом прочтении принцу отдано больше внимания.



Остались в балете и характерные танцы: испанский, венгерский, мазурка, неаполитанский танец. Алексей Мирошниченко добавил русский танец. Третий акт «Лебединого озера» абсолютно новый, совершенно по-другому проходит и финальная мизансцена.



Для новой постановки - новые костюмы. Безусловно, главный атрибут танцовщиц - балетные пачки, их сшили согласно эстетике нового спектакля. На каждую юбку ушло по 12 метров тюля и не один килограмм перьев.

17 апреля жители и гости северной столицы увидят еще одну постановку Мирошниченко - премьеру этого сезона спектакль "Золушка", но уже на сцене Александрийского театра и в рамках другого международного фестиваля балета, который называется Dance Open.