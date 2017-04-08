Будущее пермской набережной

В этом году реконструкция пермской набережной реки Камы в сторону Коммунального моста будет продолжена. А на уже отремонтированной ее части пермяков и гостей города ждет насыщенная программа культурных и спортивных мероприятий.

Так решили пермяки

В прошлом году был отремонтирован спуск от Соборной площади на набережную Камы, построена ротонда. А в этом благоустройство набережной будет продолжено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Такое решение принято по желанию пермяков. На электронную почту управления внешнего благоустройства администрации Перми поступило 157 заявок от горожан, которые предлагали обустроить то или иное место отдыха в Перми. Более трети предложений касалось обустройства набережной. Этот объект набрал и самое большое количество баллов по таким критериям, как количество жителей, регулярно пользующихся территорией, ее доступность и значимость. В итоге общественная комиссия, в которую вошли депутаты городской Думы, члены общественной организации «УРБАНиЯ» и Общероссийского народного фронта, приняла решение в 2017 году продолжить благоустройство набережной. «Набережная – это лицо нашего города», – подчеркнул депутат Александр Буторин.

30 марта представители городской администрации и депутатского корпуса обсудили планы дальнейшей реконструкции набережной на «круглом столе». В рамках реконструкции на участке от насосной станции до Коммунального моста планируется обновить покрытие променадной части, освещение, отремонтировать пешеходный тоннель, установить малые архитектурные формы. Сегодня архитектурным проектом предусмотрена организация велодорожек, детских площадок, площадок для выгула собак, беговых дорожек, различных полян отдыха, а зимой – лыжных трасс и места для установки новогодней ели. Однако сначала всё это обсудят с пермяками посредством фокус-групп и наиболее обоснованные мнения горожан обязательно учтут во время доработки концепции.

День икс - суббота

Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу в рамках работы по реконструкции набережной Камы насыщать ее культурными и спортивными мероприятиями. Обновленная часть набережной уже стала местом притяжения пермяков и гостей города. На Соборной площади проходят общегородские праздники: День народного единства, День воссоединения Крыма с Россией и другие. Самым масштабным мероприятием прошлого года стал День рождения набережной 16 сентября. Зимой образовательные учреждения проводили там соревнования «ВсеПермские снежные гонки».

В этом году спортивная и культурная программа обещает быть еще насыщеннее. В планах департамента культуры и молодежной политики администрации Перми создать на набережной полноценную зону отдыха. Для этого был разработан проект «В субботу на набережной!», который предполагает, что каждую летнюю субботу с 13.00 до 18.00 будут проходить разноплановые культурные и спортивные мероприятия. В культурную программу таких субботних дней может входить работа клоунов, ходулистов, живых статуй, мимов, художников-портретистов, уличных музыкантов. Также там могут располагаться площадки по аквагриму, микромагии (фокусник в толпе), ярмарка прикладного искусства и народного творчества. В финале каждой субботы планируется проводить яркое концертное действо продолжительностью один час. Одним из наиболее интересных мероприятий на набережной может стать фестиваль парковой скульптуры из песка и сена. А для любителей спорта могут проходить, например, йога на Каме с участием профессиональных студий, фитнес-тренировки, могут работать площадки со спортивным инвентарем. «Существует такой мировой опыт, как забеги по лестнице. Коллеги из комитета по физической культуре и спорту предложили сделать «фишкой» забег по лестнице у Соборной площади. Надеемся, что он приживется и станет ежегодным спортивным мероприятием», – отметил начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Вячеслав Торчинский.

Кстати, пермские общегородские праздники недавно были признаны лучшими в России. В Москве вручалась всероссийская профессиональная премия «Грани Театра масс». Карнавально-театрализованное шествие «Пермское яркое» и комплекс праздничных мероприятий «Победа всегда за нами!» и «Кружится старая пластинка» были признаны лучшими в своих номинациях.