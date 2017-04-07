В Перми стартует массовая эвакуация «подснежников»

Оставил автомобиль на несколько дней в неположенном месте - заберешь его со штраф-стоянки. В Перми с понедельника будут массово эвакуировать с парковок брошенные автомобили. Коснется это тех машин, которые долго стоят в парковочных карманах и мешают убирать территории. Городские власти призывают автомобилистов самим убрать автомобили до того, как их эвакуируют спецслужбы. В противном случае работники подрядных организаций будут записывать номера автомобилей и передавать информацию в УМВД и ГИБДД для дальнейшей эвакуации. По правилам благоустройства и содержания территории в Перми, в городе запрещено оставлять непригодные к эксплуатации транспортные средства вне специально отведённых для этого мест.