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Лед терпит: где разрешена подледная рыбалка
В Прикамье количество мест для подледной рыбалки, куда несмотря на потепление все еще можно выходить рыбакам, сократилось до 12. Сотрудники МЧС проверили толщину льда на излюбленных рыбаками местах, и выяснили, что толщина льда от 45 до 50 см сохранилась в 6 из них. Выходить на лед можно на реках поселков Пожва, Майкор, Пыскор, в Березниках - Чашкинские озера, пруд в Александровске, Чермоз, Чермозский пруд. Стоит помнить о безопасном поведении при выходе на лед и не выезжать в заливы на автомобилях, также воздержаться от передвижения по льду на снегоходах.
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