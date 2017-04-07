Лед терпит: где разрешена подледная рыбалка

В Прикамье количество мест для подледной рыбалки, куда несмотря на потепление все еще можно выходить рыбакам, сократилось до 12. Сотрудники МЧС проверили толщину льда на излюбленных рыбаками местах, и выяснили, что толщина льда от 45 до 50 см сохранилась в 6 из них. Выходить на лед можно на реках поселков Пожва, Майкор, Пыскор, в Березниках - Чашкинские озера, пруд в Александровске, Чермоз, Чермозский пруд. Стоит помнить о безопасном поведении при выходе на лед и не выезжать в заливы на автомобилях, также воздержаться от передвижения по льду на снегоходах.