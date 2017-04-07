Лед терпит: где разрешена подледная рыбалка

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В Прикамье количество мест для подледной рыбалки, куда несмотря на потепление все еще можно выходить рыбакам,   сократилось до 12. Сотрудники МЧС проверили толщину льда на излюбленных рыбаками местах, и выяснили, что толщина льда от 45 до  50 см сохранилась в 6 из них. Выходить на лед можно на реках  поселков Пожва, Майкор, Пыскор, в Березниках - Чашкинские озера,  пруд в Александровске,  Чермоз, Чермозский пруд. Стоит помнить о безопасном поведении при выходе на лед и не выезжать в заливы на автомобилях,  также воздержаться от передвижения по льду на снегоходах.

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 07.04.2017 в 14:06 в рубрике - Новости T7-inform

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