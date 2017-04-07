Лучше «перебдеть»: «Горный хрусталь» эвакуировали из-за игрушки
В Перми из-за подозрительного предмета эвакуировали здание ресторана "Гонный хрусталь". В полицию Мотовилихинского района Перми поступило сообщение, что в одном из зданий по ул.Уральской обнаружен подозрительный предмет, выехали все экстренные службы: ГИБДД, МЧС, УМВД. Специалисты установили, что оставленный плюшевый медвежонок - просто игрушка и не представляет никакой опасности. После проверки работу ТРК возобновили.
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