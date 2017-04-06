Вести-Спорт. Пермь

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В этом выпуске:



-В Перми пройдет первая весенняя школа айкидо под руководством президента федерации России Николая Егорова и главного тренера национальной сборной Натальи Рудневой. Столичные гости встретятся с тренерами пермских школ для обсуждения вопросов развития профильного вида спорта в Перми и проведут тренировки для взрослых и детей.

Айкидо - современное боевое искусство, изобретенное в Японии около 100 лет назад. Его последователи исповедуют принцип использования атакующей энергии противника против него самого. Наиболее сильные стороны айкидо- это освобождение от всех видов захватов, броски, быстрые уходы от атаки и защита от холодного оружия. В Перми существует около 10 профессиональных школ айкидо, в которых занимается более тысячи человек.

-Юные прикамцы завоевали первые общекомандные места в обеих дисциплинах- ката и кумитэ на Первенстве России. Соревнования проходили в Московском центре боевых искусств, за звание лучших боролись около 600 спортсменов в возрасте 12-15 лет. В этом году в сборной Пермского края было много спортсменов, впервые принимавших участие в турнире общероссийского уровня. В основном это воспитанники СДЮСШОР "Киокушинкай" и школы №32. Отсутствие соревновательного опыта не помешало, прикамцам четвертый год подряд возглавить общекомандный зачет. Активная в этом заслуга представителей Чайковского, Нытвы и Березников. Всего на счету наших спортсменов одно первое, два вторых и два третьих места.





-Пермская пловчиха Анастасия Урусова завоевала 3 медали Всероссийских соревнований на призы Владимира Селькова. На турнире, приуроченном к его дню рождения, 3-кратный серебряный призёр Олимпийских игр сам дарил подарки. Быстрыми секундами именинника поздравили 350 пловцов из 24 регионов страны. Герои турнира- мальчики не старше 15 лет и 12- 13 летние девочки. За два дня спортсмены разыграли пьедестал почёта в 42 номинациях. На родине представители Пермского края оставили 18 медалей (5 "золотых", 7 "серебряных" и 6 "бронзовых").



- В Дзержинском районе Перми возобновляют работу физкультурно-оздоровительные площадки - бесплатные тренировки для людей любого возраста и уровня подготовки. Занятия на 9 подготовленных площадках будут вести квалифицированные тренеры три раза в неделю в течение полутора часов. Кроме упражнений, направленных на общую физическую подготовку, предусмотрены тренировки по аэробике, скандинавской ходьбе, регби, а также фитнес и оздоровительный бег. График работы на апрель можно уточнить в отделе по культуре, спорту и молодежной политике администрации Дзержинского района по телефону 246-61-39.