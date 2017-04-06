Детcкий сад не резиновый!

Прокуратура Перми выявила серьезные нарушения в работе детских садов. Связаны они с превышением нормативной численности детей в детских садах. Так, в детском саду №120 (Дзержинский район) нормативная численность 356, фактическая - 434, и это не инициатива руководства детского сада, это цифры муниципального задания, выданного садику департаментом образования администрации Перми. В детском саду №278 (Индустриальный район) нормативная численность детей - 416, фактическая 515, причем в группах от 1,5 до 3 лет должно быть по 20 детей, а в действительности по 30 детей. Аналогичные нарушения выявлены еще в 24 детских садах города. Прокуратура Перми потребовала от администарции города устранить нарушения законодательства, привести численность групп в детских садах в соответствие с нормативами.