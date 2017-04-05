Пермский авиаполк усилен новыми истребителями

В Пермском полку - прибыло. Как пишет газета "Комсомольская правда - Пермь" в наш город прибыли шесть новых истребителей МиГ-31. Техника поступила на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу. Новые истребители-перехватчики усилили истребительный авиационный полк, который расположен в Перми. Ранее летчики и члены инженерно-технического состава прошли обучение в Липецком авиацентре Минобороны России. Добавим сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ обладает современной системой управления. Машина в состоянии обнаружить цель на расстоянии 320 км, а поразить ее - на расстоянии 280 км.