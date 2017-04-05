Шубы без чипа вне закона

В Перми начали изымать из оборота шубы, которые не имеют специального чипа. Уже два рейда провели сотрудники Роспотребнадзора по торговым точкам, реализующим меховые изделия. Из продажи были изъяты 11 шуб.

Шубы, произведенные в России, маркируют зелеными метками, импортные - красными. Кроме шуб чипировать нужно муфты, боа, галстуки, воротники, изделия с подкладкой из натурального меха. Шкурок пушных зверей и головных уборов это не касается.

Контроль над новым законом возложен на МВД, таможню, налоговую службу и Роспотребнадзор. За невыполнение новых требований предусмотрена административная ответственность до 10 тысяч - для должностных лиц и до 300 тысяч - для юридических лиц с конфискацией товара, а также уголовная.