В Мотовилихе продавали подозрительные орехи и ягоды

3 апреля 2017 года госинспекторами отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю при проведении контрольно-надзорных мероприятий в Мотовилихинском районе г. Перми выявлено нарушение требований законодательства РФ в области карантина растений.

Пермячка осуществляла реализацию подкарантинной продукции (орехи, ягоды, грунт) без документов, подтверждающих их происхождение и карантинное фитосанитарное состояние, что может послужить причиной появления и распространения карантинных организмов на территории Пермского края.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».