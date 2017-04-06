В Мотовилихе продавали подозрительные орехи и ягоды
3 апреля 2017 года госинспекторами отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю при проведении контрольно-надзорных мероприятий в Мотовилихинском районе г. Перми выявлено нарушение требований законодательства РФ в области карантина растений.
Пермячка осуществляла реализацию подкарантинной продукции (орехи, ягоды, грунт) без документов, подтверждающих их происхождение и карантинное фитосанитарное состояние, что может послужить причиной появления и распространения карантинных организмов на территории Пермского края.
Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».
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