Реконструкция трамвайных путей откладывается

Пермское УФАС России отменило результаты торгов на реконструкцию трамвайных путей по ул. Уральская. Инициатором торгов выступила мэрия Перми. Согласно аукционной документации, работы планировалось проводить в два этапа и завершить их в 2018 году. Максимальная стоимость контракта составила почти 220 млн рублей. Торги состоялись 24 марта победителем признали компанию «Старт». С жалобой на результат аукциона обратилось ООО «ТСИ-Пермь». После проведения проверки антимонопольщики признали жалобу необоснованной, однако итоги аукциона все же отменили. Антимонопольная служба предписала заказчику аукциона внести изменения в документацию и продлить сроки проведения торгов.