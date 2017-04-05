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← В ФАС обсудили перспективы выхода минеральных удобрений на биржевую площадку

Реконструкция трамвайных путей откладывается

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трамваи

Пермское УФАС России отменило результаты торгов на реконструкцию трамвайных путей по ул. Уральская. Инициатором торгов выступила мэрия Перми. Согласно аукционной документации, работы планировалось проводить в два этапа и завершить их в 2018 году. Максимальная стоимость контракта составила почти 220 млн рублей. Торги состоялись 24 марта победителем признали компанию «Старт». С жалобой на результат аукциона обратилось ООО «ТСИ-Пермь». После проведения проверки антимонопольщики признали жалобу необоснованной, однако итоги аукциона все же отменили. Антимонопольная служба предписала заказчику аукциона внести изменения в документацию и продлить сроки проведения торгов.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.04.2017 в 15:39 в рубрике - Новости T7-inform

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← В ФАС обсудили перспективы выхода минеральных удобрений на биржевую площадку

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