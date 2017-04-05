В ФАС обсудили перспективы выхода минеральных удобрений на биржевую площадку
На площадке Биржевого комитета ФАС России состоялось заседание по вопросам организации биржевой торговли минеральными удобрениями.
Постоянные члены комитета обсудили с представителями отрасли перспективы выхода минеральных удобрений на биржевую площадку. Со стороны производителей на мероприятии присутствовали представители ОАО «Минудобрения», ПАО «Уралкалий», ОАО «ОКХ «Уралхим», ПАО «Агрохим», ОАО «ФосАгро» и ряд других крупных компаний. Мероприятие стало очередным шагом реализации поручения Президента России на пути развития биржевой торговли на территории Российской Федерации.
Дмитрий Махонин, заместитель председателя Биржевого комитета ФАС России:
- Компании выразили осторожный интерес к такому инструменту, как биржевая торговля. Безусловно, есть отраслевые особенности мирового рынка минеральных удобрений, а использовать успешные кейсы "нефтянки" и газа необходимо с учетом специфики компаний. Наша задача - наглядно показать преимущества и долгосрочный экономический эффект биржевой площадки, интегрировать рынок минеральных удобрений в общероссийский формат торгов.
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