В МЧС предупредили о сильном ветре и гололеде

Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует: 5 апреля по Пермскому краю ожидаются сильные гололедные явления, усиление юго-западного ветра 20-25 м/с.

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться.

Во избежание дорожно - транспортных происшествий на дорогах, МЧС России рекомендует водителям: четко следовать правилам дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость, отказаться от излишних обгонов и перестроений. Учитывать особенности торможения в гололедицу при проезде перекрестков. Пешеходам при переходе автомобильных дорог убедиться в безопасности движения, помните, в условиях гололеда водитель не всегда успевает вовремя затормозить.

Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.