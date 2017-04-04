Что такое ырбш и с чем едят тупбси? Ответы на эти вопросы дадут в Доме Мешкова во время "Посиделок" - это цикл занятий для детей от 5 до 10 лет, который знакомит с традиционной культурой жителей Прикамья. Ребята узнают, как в старину строили и оберегали свой дом, выращивали хлеб, вели хозяйство, приучали детей к труду, занимались охотой и рыбной ловлей. Разгадают загадки, поиграют в старинные детские игры, а в конце занятия своими руками сделают сувенир. Первое занятие "Разноцветный хоровод" состоится уже в эту субботу 8 апреля. А затем они будут проходить каждую вторую и четвертую субботу месяца.