В Прикамье отремонтируют 5,5 тысяч дворов

5,5 тысяч дворов отремонтируют в Прикамье к 2022 году. Об этом было заявлено на заседании межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды на территории Прикамья. Из всех уровней бюджета на эти цели будет выделено порядка 820 млн рублей. В проекте участвуют 47 поселений из 38 муниципальных образований края. Только в 2017 году планируется благоустроить свыше 800 дворов и 60 общественных зон.