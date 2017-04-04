Молодёжка: «Амкар» - «Терек» 4:2

Футболисты "Амкара" открыли счёт встречи чемпионата страны премьер-лиги на своем поле с грозненским "Тереком". Отличился Гиголаев. Но усилиями форварда гостей Митришева оппоненты поделили призовые очки. Итоговый счёт-1:1.

В разы убедительнее провели тур Молодёжного Первенства резервисты "Амкара". Одержали сенсационную победу над одним из лидеров турнира, к тому же отыграв по ходу поединка фору в два мяча. В этом матче принял участие нападающий Антон Шиндер, залечивший травму. Кроме того, на поле вышли еще два футболиста из обоймы основного состава красно-черных - Олег Мищенко и Давид Хурцидзе. Все эти футболисты принадлежат к группе атаки, и сумели проявить себя - амкаровцы поразили в первом тайме ворота гостей трижды. Шиндер реализовал пенальти, а Мищенко забил со штрафного. Первый же гол в ворота южан забил Антон Гооге, на которого тоже рассчитывают тренеры основного состава "Амкара". Окончательный- счёт встречи установил Антон Трунин - 4:2.