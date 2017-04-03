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«Минималку» на водку подняли до 219 рублей

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алко

В России с 1 апреля подорожает водка.  Минимальная розничная цена за пол-литра составит 219 рублей. Распоряжение об установке новой минимальной розничной цены дал вице-премьер Александр Хлопонин. До настоящего момента минимальная цена на бутылку емкостью 0,5 л составляла 190 рублей. Необходимость такого шага Министерство финансов объясняло ростом тарифов на электроэнергию и повышением производственных затрат. Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с теневым производством. 

Метки: в России, Общество

Опубликовано: 03.04.2017 в 16:13 в рубрике - Новости T7-inform

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