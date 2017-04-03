«Минималку» на водку подняли до 219 рублей
В России с 1 апреля подорожает водка. Минимальная розничная цена за пол-литра составит 219 рублей. Распоряжение об установке новой минимальной розничной цены дал вице-премьер Александр Хлопонин. До настоящего момента минимальная цена на бутылку емкостью 0,5 л составляла 190 рублей. Необходимость такого шага Министерство финансов объясняло ростом тарифов на электроэнергию и повышением производственных затрат. Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с теневым производством.
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