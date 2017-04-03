Пермские электрички переходят на летнее расписание
Пермские электрички переходят на летнее расписание. Как сообщили в Пермской пригородной компании, вернутся остановки пригородных электропоездов, которые отменяли на зиму.
Как сообщает Пермская пригородная компания, водятся в обращение летние поезда:
1.1. В период с 28/04-17 по 30/09-17 включительно по пятницам, субботам, воскресеньям:
№6025/6026 сообщением Пермь-2 – Менделеево;
№7168/7171 сообщением Пермь-2 – Кишерть.
1.2. В период с 02/05-17 по 28/09-17 включительно с понедельника по четверг №№6027/6028 сообщением Пермь-2 – Григорьевская.
1.3. В период с 29/04-17 по 30/09-17 включительно по субботам: №6021 сообщением Пермь-2 – Григорьевская.
1.4. В период с 01/05-17 по 30/09-17 в ежедневном курсировании:
№6163/6164 сообщением Чусовская–Губаха;
№6294/6293 сообщением Пермь-2–Дивья;
№7106 сообщением Оверята–Пермь-2.
2. Вводятся в обращение в период с 01/06-17 до ввода нового графика движения в ежедневном курсировании:
№7166 сообщением Пермь-2–Кордон (ежедневно);
№№7192/7191 сообщением Пермь-2–Кунгур–Пермь-2 (ежедневно).
По-новому электрички будут ходить до 30 сентября. Кроме того, с 1 апреля в пригородных поездах начнут вести учет перевозок льготников федерального значения. Поэтому пассажиров предупреждают - возможно, их попросят предоставить номера СНИЛС.
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