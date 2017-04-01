Максим Решетников: «Команда сформирована. Нужно работать!»

Еще при вступлении в должность новый глава Прикамья Максим Решетников пообещал журналистам, что будет регулярно встречаться с пермскими СМИ в формате пресс-конференций. На днях состоялась первая такая пресс-конференция с участием нескольких десятков средств массовой информации Пермского края. Основные вопросы представителей СМИ свелись к обсуждению наиболее проблемных тем нашего региона. На каждый из этих вопросов глава региона ответил детально, четко и со знанием ситуации.

Первые итоги

Предваряя режим вопросов и ответов, Максим Решетников дал краткую оценку первым полутора месяцам своей работы, остановился на самых значимых событиях и проектах, по которым начата работа:

– За полтора месяца напряженной работы в целом сформирована команда краевого правительства, в которую вошли достойные, профессиональные кандидатуры. Задачи им поставлены и приоритеты обозначены. В целом меняется ритм работы правительства, возрастает темп. Особенно внимательно за прошедшее время я занимался вопросами территорий: посетил Березники, Кудымкар, Чайковский, теперь на очереди Соликамск. Конечно, занимаюсь и положением дел в краевом центре. Посетил ряд предприятий, встретился с трудовыми коллективами. Погрузился в проблематику социальных вопросов, в первую очередь здравоохранение, а также капитальный и текущий ремонты дорог и благоустройство. Также начинаем менять бюджетную политику в сторону увеличения объемов инвестиций, направленных на развитие. Уже внесены некоторые поправки в бюджет, в апреле они будут рассмотрены Законодательным Собранием. С точки зрения управленческих технологий – отлажено взаимодействие с Законодательным Собранием, с главами муниципальных образований, с земскими собраниями. Возобновляем работу общественных советов. В ближайшие дни состоится первое системное совещание межведомственной группы по госзакупкам, мы многого ждем от этой структуры в плане обеспечения полной прозрачности и законности таких закупок.

Губернаторское наследство

В первую очередь журналисты поинтересовались судьбой незавершенных крупных инвестпроектов в Перми. Оперный театр, галерея, зоопарк – все эти объекты достались Максиму Решетникову, так сказать, в наследство от предшественников. Как пояснил новый глава региона, ситуация во всех этих случаях разная. Строительство нового пермского зоопарка, к примеру, на данный момент беспокойства не вызывает:

– Все решения по пермскому зоопарку приняты, их надо просто реализовывать. Выбрана площадка, определен подрядчик. Главное сейчас – обеспечить контроль, чтобы объект был завершен вовремя, чтобы у пермяков появился новый зоопарк и чтобы мы убрали зоопарк оттуда, где он находиться не должен. Что касается оперного театра – мы возвращаемся к идее строительства по проекту архитектурного бюро Дэвида Чипперфилда. Другое дело, что на площадке, где предполагалось первоначально его реализовать, это, к сожалению, невозможно. К такому выводу пришли практически все эксперты. Сейчас рассматриваем в качестве основы 5-й квартал – площадку в границах улиц Окулова, Монастырской и Попова. На сегодня театр вместе с краевым министерством культуры согласовал итоговое техническое задание, уточнил, что требуется от здания с точки зрения его функциональности. Договорились, что на следующем этапе Чипперфилд должен вписать объект в новую площадку, – там должно появиться не только здание театра, но и общественное пространство. Одновременно городу поставлена задача обрисовать более широкие границы территории и создать мастер-план территории от «Телты» до Речного вокзала с тем, чтобы получить большое культурное пространство и интегрировать его с набережной. Это будет глубокий проект, один из центральных к 300-летию Перми.

Что касается пермской галереи, ситуация тут противоречивая, отметил глава региона:

– С одной стороны, есть здание, которое уже куплено за 600 млн рублей, с другой стороны, подготовлен проект реконструкции этого здания, который, по сути, предполагает полную перестройку, чуть ли не уничтожение этого здания. Смета на реконструкцию требует 800 млн рублей. При этом есть понимание, что даже этих денег будет недостаточно, хотя бы потому, что в проекте не учтено необходимое оборудование. Кроме того специалисты по строительству в один голос говорят, что проект подобной реконструкции здания сопряжен с массой серьезнейших рисков. А главное – саму галерею данный проект не устраивает. А значит, нужно рассматривать другой вариант или какое-то временное решение, потому что в Кафедральном соборе галерея экспонироваться не может. Необходимо найти место, где коллекция будет храниться и нормально экспонироваться. В том числе возможно рассмотреть «Телту» – сделать там нормальное функциональное здание галереи.

Жилищный вопрос

Как и следовало ожидать, масса вопросов к губернатору касалась жилья, в особенности социально значимых и проблемных объектов.

– Максим Геннадьевич, в домах для детей-сирот – например, на Исхакова в Перми – жить невозможно, как будет решаться этот вопрос?

– Эта тема для меня приоритет на ближайшие 2 месяца. Ситуация действительно сложная, я дал поручение разобраться, кто ответствен за то, что такое жилье вообще было принято государственным заказчиком, – потому что оно, к сожалению, принято. Эти дома не проходили госэкспертизу в силу особенностей Градостроительного кодекса. Но по-хорошему такие квартиры не должны закупаться для детей-сирот. Сейчас я дал поручение провести обследование этого жилфонда, оценить, возможно ли его отремонтировать, что называется, раз и навсегда. Не хотелось бы вкладывать сейчас деньги в косметический ремонт, а через год вновь столкнуться с теми же проблемами. Если это жилье можно превратить в нормальное, качественное – мы это сделаем, выделим на эти работы деньги из бюджета. Если экспертиза покажет, что исправить ситуацию за счет ремонта невозможно, будем думать над другими решениями. Добавлю, что в целом проблемы с приобретенным для детей-сирот жильем имеют в крае системный характер. Будем разбираться, в том числе и с теми, кто допустил такие нарушения.

– На строительство нового микрорайона в Березниках предполагается привлечь федеральные деньги, когда их ждать?

– Нашу позицию поддержал Минстрой РФ, надеюсь, в марте-апреле мы эту ситуацию дожмем. Но это не влияет на процесс переселения жителей. В опережающем порядке Березникам перечислены краевые деньги и средства «Уралкалия», их достаточно, стройка идет, договоры долевого участия заключаются без всяких ограничений.

– Есть ли какие-то варианты решения проблем дольщиков Первого Пермского микрорайона?

– Здесь ситуация, надо сказать, крайне запущенная. Чтобы вы понимали масштаб бедствия – там прослеживается явное мошенничество со стороны компании-застройщика: директора нет, бухгалтера нет, все активы застройщика выведены. 287 квартир проданы людям по договорам долевого участия, 220 квартир – у компании, которая проходит процедуру банкротства, и эти квартиры находятся в залоге у банка, при этом сам банк тоже находится в режиме банкротства! Я уже провел несколько совещаний по этой проблеме, мы нащупали пока такой вариант: заходить в процедуру банкротства, создавать из дольщиков жилищно-строительный кооператив, и объект незавершенного строительства оформлять на этот кооператив. После этого ПАИЖК даст кооперативу кредит на достройку. Потом будем разбираться с собственниками квартир – возможно, предложим им льготную ипотеку. В крайнем случае, и только для особых категорий граждан, при условии, что это жилье у них единственное, может быть рассмотрен вопрос о помощи таким семьям из бюджета. Это сложная конструкция, которая завязана на долгих юридических процедурах, в том числе по банкротству, она потребует постоянных усилий краевых властей. Сейчас смотрим, как их можно оптимизировать. Думаю, что в течение нескольких недель мы сложим всю схему, поймем, какие обязательства можем на себя взять, и будем готовы встречаться с жителями и вместе работать.

Вылечить здравоохранение

Пермское здравоохранение Максим Решетников назвал системно больным. Он отметил, что сейчас идет проработка масштабных преобразований в этой отрасли, но одновременно приходится в срочном порядке решать частные проблемы, которые напрямую касаются качества медицинской помощи населению.

– Максим Геннадьевич, есть проблема по конкурсу на обслуживание машин «скорой помощи» в Перми. Как будет решаться этот вопрос?

– Конкурс на эту закупку будет объявлен до 7 апреля. Стартовая цена – это цена, которая существует в контрактах, индексированная на уровень инфляции. Требования к машинам – не старше 5 лет. Министр здравоохранения заверил, что конкурсы состоятся и перевозчики готовы предоставлять свои услуги за эту цену. До 1 июня контракты будут заключены.

Если говорить про здравоохранение в целом, это может быть предметом отдельного разговора. По мере погружения в тему всплывают все новые вопросы. Нужно решать их комплексно, рассматривать новые схемы оказания медицинской помощи населению. На данный момент у нас банально существует кредиторская задолженность учреждений здравоохранения, в том числе по заработной плате, что вообще недопустимо. Поэтому на первом этапе нужно говорить даже не о ремонтах зданий медучреждений, а о финансовом оздоровлении лечебных учреждений. Приходится одновременно решать и стратегические, и тактические задачи.

Здравоохранение у нас настолько больно, и одной пилюлей его не вылечишь. Сначала нужна диагностика, ею мы сейчас и занимаемся. И на ее основе будем готовить комплексные решения, избегая пока каких-то резких шагов. Еще одно важное направление работы – подбираем команду управленцев для этой отрасли. В Пермском крае такие люди есть, есть у нас и успешные проекты, причем и такие, которые потом тиражировались в других регионах.

– Есть информация о том, что разрабатывается некий сводный проект для поликлиник. О чем речь?

– Проект есть, он касается повышения эффективности работы первичного звена. Задача – обеспечить оперативный доступ пациентов к специалистам. К сожалению, сейчас этого нет, записаться можно только за 14 дней. Обсуждаем вопрос не с точки зрения электронной записи, а с точки зрения организации внутри поликлиники. Необходимо выйти на нормальное распределение потоков пациентов, чтобы человек, который пришел просто за справкой, не стоял вместе с больными в общей очереди к терапевту. Тут нужно разработать несколько схем, и каждую схему адаптировать к конкретной поликлинике.

Вокруг спорта

– Максим Геннадьевич, в Перми реализуется несколько важных проектов в области спорта. Как обстоят дела с манежем «Пермь Великая»?

– Еще одна проблема. Манеж строился с привлечением федеральных и краевых денег. При этом строители допустили отклонения от документации, которая прошла экспертизу. Манеж готов на 98%, но сейчас необходимо выполнить дополнительные требования, вносить изменения в проектную документацию и снова проходить экспертизу. Этот объект находится под постоянным контролем, думаю, в мае-июне он будет сдан.

– Вы уже посетили в Перми футбольные и хоккейные матчи. Считаете ли вы систему поддержки профессионального спорта в крае жизнеспособной или будут коррективы?

– Система поддержки спортивных команд в крае формировалась в течение 10–15 лет, и к ней нужно относиться бережно и с уважением. Всегда есть мысли, что можно улучшить. Но основная задача – сохранить профессиональный спорт, потому что он опирается на широкую основу любительского, детского спорта, студенческих, ночных лиг и так далее. Все это должно быть интегрировано. Нужно поддерживать профессиональные команды, потому что они создают и стимулируют тягу к спорту. Эту задачу будем решать вместе с клубами.