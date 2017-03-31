Пермь как Солнечная система

Пермякам предложат сыграть в городской квест, посвященный Солнечной системе. Его запустили Организаторы научно-популярной вечеринки Yuri's Night. Это игра для активных жителей города, интересующихся космосом и астрономией. Для того чтобы представить участникам реальные пропорции Солнечной системы, авторы создали ее модель и разметили в городе. Нужно представить, что Пермь - это Солнечная система. Здесь же условные Солнце, 8 планет и пояс астероидов в различных городских локациях так, чтобы их размеры, расстояния между ними и орбиты соответствовали реальным космическим размерам (в масштабе 1:300 000 000). У каждого объекта Солнечной системы, появившегося на карте Перми, есть координаты - они указаны на специальной карте, которую можно найти в группах проекта в соцсетях. Для того чтобы принять участие в квесте, нужно определить местоположение каждого из объектов (это могут быть кафе, театры, парки и пр.), найти их, сфотографировать и выложить фото с соответствующим хэштегом.