Судебные приставы арестовали стадо гусей
В Пермском крае судебные приставы арестовали у должника более двух тысяч гусей. Мужчина задолжал банку почти миллион рублей. Сейчас гуси находятся у фермера на ответственном хранении. В случае если неплательщик решит их продать или избавиться, его ждет уголовная ответственность. После принудительной реализации птиц вырученные деньги будут направлены на погашение долга, а оставшаяся разница - возвращена должнику.
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