Судебные приставы арестовали стадо гусей

В Пермском крае судебные приставы арестовали у должника более двух тысяч гусей. Мужчина задолжал банку почти миллион рублей. Сейчас гуси находятся у фермера на ответственном хранении. В случае если неплательщик решит их продать или избавиться, его ждет уголовная ответственность. После принудительной реализации птиц вырученные деньги будут направлены на погашение долга, а оставшаяся разница - возвращена должнику.